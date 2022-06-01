Росіяни активізували повітряну розвідку над Одесою і можуть атакувати з двох напрямків - ОВА

Росіяни активізували повітряну розвідку над Одесою і можуть атакувати з двох напрямків - ОВА

Росіяни активізували повітряну розвідку над Одесою, щоб оцінити ступінь руйнувань, завданих попередніми ракетними ударами.

Російські війська протягом ночі не обстрілювали Одеську область. Але все ще зберігається ризик атаки росіян як з Чорного моря, де перебуває фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", так і з літаків стратегічної авіації з території Росії.

Про це заявив речник Одеської ОВА Братчук.

"Ворог може атакувати як з Чорного моря, де перебуває фрегат-носій ракет морського базування "Калібр", так і з літаків стратегічної авіації з території Росії", – наголосив Братчук.

Водночас мешканців закликали не нехтувати своєю безпекою. Речник ОВА нагадав, що пляжі зараз заміновані.

"Не нехтуйте правилами безпеки та поводження з вибухонебезпечними предметами на одеському узбережжі та одеських пляжах. Нагадуємо: там все заміновано", - попередив Братчук.

Нагадаємо, в Одесі зменшили тривалість комендантської години.

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