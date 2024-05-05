Росіяни активізували штурми на півдні: у ЗСУ назвали три гарячі точки

Російські війська активізували штурми у районі Роботиного Запорізької області, Кринок Херсонської області та острова Нестрига.

Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у неділю, 5 травня.

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"Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, тим не менш, така активність була помітна", - розповів він.

За його словами, уже вранці 5 травня російські війська здійснили шість спроб штурмувати українські позиції.

"Це Херсонський напрямок, всім відомі Кринки, де він намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витиснити підрозділи ЗСУ з позицій", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що ситуація на півдні - відносно спокійна.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, ЗСУ відступили із північного заходу від Авдіївки, біля селища Архангельське, "щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу".

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