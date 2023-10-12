Росіяни активізували штурми не лише біля Авдіївки: Генштаб про наступи ворога

Російські війська активізували штурмові дії не лише у напрямку Авдіївки на Донеччині, а й на Лиманському напрямку. Своєю чергою, українські захисники продовжують наступ на двох напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Окупанти країни-агресорки активізували атаки у районі Авдіївки. Наразі там тривають запеклі бої.

"На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога у районі Авдіївки та ще 10 атак у районі східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області", - зазначив він.

Крім того, протягом минулої доби ЗСУ відбили по десять атак на Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Українські захисники стримують загарбників біля Вербового у Запорізькій області та на Лиманському напрямку.

"Сили оборони продовжують стримувати потужний наступ противника у районах Макіївки Луганської області, Торського і Серебрянського лісництва Донецької області, де українські воїни відбили 15 атак ворога", - наголосив Ковальов.

Тим часом триває наступ Сил оборони України на двох ділянках фронту. На Мелітопольському напрямку ЗСУ вдалося покращили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області. Крім того, вони продовжують штурми у районі південніше Бахмута та закріплюються на рубежах.

"Наші підрозділи мали успіх у районах східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - зауважив речник Генштабу.

Як повідомлялося, в інтерв'ю France 2 Володимир Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. З його слів, наступальний темп українських військ знизився, наші оборонці рухаються не так швидко, "як нам хотілося б або на як ми сподівалися".

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