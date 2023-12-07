Росіяни активізували застосування дронів і авіації в районі Авдіївки

Російські окупаційні війська почали активно використовувати дрони-камікадзе та авіацію на Авдіївському напрямку.

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Слід зазначити, що другу добу поспіль активно використовують дрони-камікадзе та авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень", - сказав Штупун.

Загалом, за його словами, протягом минулої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 13 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення і здійснив 743 артобстріли.

"Дуже активно застосовують артилерії, намагаються йти вперед піхотою і почали задіювати бронетехніку", - наголосив речник.

Штупун додав, що загальні втрати росіян на Таврійському напрямку склали 513 осіб, більш ніж половина - в районі Авдіївки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що росіяни просунулися у промзоні біля Авдіївки і поблизу Вербового, а також посилили штурмові операції на північ від Соледара. Окупанти намагаються щосили захопити місто.

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