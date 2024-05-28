Росіяни активізувалися біля Кринок, застосовують багато БпЛА: ЗСУ про ситуацію на півдні

Російська армія посилила штурмові дії на лівобережній Херсонщині, зокрема біля Кринок, а також на Оріховському напрямку. Окупанти застосовують велику кількість різних БпЛА. Втім, у застосуванні FPV-дронів ЗСУ противнику не поступаються.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Фіксується сотні прольотів БпЛА. Фактично 24/7 щось висить. Періодично вони ці "пташки" втрачають, не зважаючи на їхню високу вартість. Така ж само ситуація щодо FPV-дронів. Серед дронів-камікадзе зустрічаємо й Lancet… Насиченість фронту саме такими видами озброєння дуже висока. Щільність - це сотні застосувань на день", - сказав Плетенчук.

Крім того, на півдні ворог значно активізувався при штурмах Кринок Херсонської області та на Оріхівському напрямку.

"Активізувалися вони у своїй штурмовій діяльності, в нашій зоні відповідальності було вчора 20 штурмів. Це й Кринки, й Оріхівський напрямок. Проте сказати, що якихось результатів ворог досяг, ми не можемо. Але, проте, інформацію ще уточнюю. Можу додати, що вчора втрати ворога були вдвічі більші, ніж зазвичай, 216 - загальні, 101 - загиблими. Тобто вчора було досить "гаряче", - зазначив військовий.

Плетенчук наголошує, що раніше було менше штурмів. Втім, активізувалися росіяни вчора, бо "намагаються показати результат". Здебільшого активні дії ворога спостерігаються у районі Кринок. Крім того, з його слів, що логістика на лівий берег складна через річку, яка є водною перешкодою.

За даними Сил оборони півдня, 26 травня на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири штурми, з них два - в районі Старомайорського та два - в районі Малої Токмачки. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив вісім безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки.

Як повідомлялося, за даними аналітиків Deep Statе, ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.

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