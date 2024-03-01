Росіяни активізувалися на Херсонщині, ЗСУ укріплюють рубежі: Гуменюк про ситуацію на півдні

Російська окупаційна армія активізувалася у Херсонській області. Втім, створення додаткових ударних угруповань в цьому районі не спостерігається.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Останніми днями херсонці й правий берег відчули, що ворог активізувався. Після провальної доповіді про зачищення плацдарму на Кринках вони намагаються у такий спосіб тиснути на цьому напрямку фронту, але їм не вдається", - наголосила представниця ОК.

Тим часом українські Збройні сили укріплюють вже збудовані оборонні споруди. Втім, наголошує Гуменюк, про зведення нових споруд не йдеться. Зазначається, що така логіка введення бойових дій.

"Тут нічого страшного або критичного немає... Це означає, що ми готові до будь-якого розвитку подій і наші рубежі укріплені", - сказала Гуменюк.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті заявили, що ЗСУ підтягнули до Кринок на Херсонщині додаткові резерви. Тим часом українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра.

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