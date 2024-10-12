Росіяни активізувалися на Кінбурнській косі: що кажуть у ЗСУ

Окупанти збільшують там кількість озброєння, що може свідчити про підготовку до штурмів.

Російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Це може свідчити про планування ворогом штурмів на цій ділянці.

Про це в етері FREEДОМ розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Як зазначив Волошин, окупанти й далі посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Він каже, що подібні дії ворог здійснює для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

"Там досить напружена в нас зараз ситуація. Крім того, минулого тижня з бази в Севастополі противник перекинув дивізіон річкових катерів. І вони теж будуть використовуватися для того, щоб тримати під контролем цю територію", – заявив він.

До слова, Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова, її східна частина розташована в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі Миколаївської області.

З півночі її омиває Дніпровсько-Бузький лиман, а з півдня – Чорне море. Довжина Кінбурнської коси – майже 40 кілометрів, а ширина – до 10 кілометрів.

Відео моменту знищення окупантів на Кінбурнській косі!

Раніше повідомлялось, що російські війська перетворили Кінбурнську косу на Миколаївщині на зону бойових дій, що призводить до значних руйнувань. На території заповідника часто виникають пожежі.

Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України влаштували великий вибух на Кінбурнській косі, вони знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.

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