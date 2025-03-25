Росіяни активізувалися на Покровському напрямку: до чого вдається ворог

Ворог активізувався на Покровському напрямку. Росіяни повернулися до штурмів, як на початку активної фази.

Про це повідомив Микола Коваль, начальник пресслужби бригади "Червона калина" НГУ.

"Вони можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією 152 та 122 калібру, одразу працюють паралельно FPV-дрони, а за ними йде піхота. Дуже важко стримувати ворога таким напливом", — наголошує він.

Водночас наші бійці успішно відбивають штурми і тримають оборону.

"Але розуміє прорвати нашу лінію оборони, дійти до наших позицій та закріпитися. Тому зараз важливо цілодобово виявляти ворога і знищувати, що ми і робимо", — завершив Микола Коваль.

Раніше йшлося про те, що поблизу Покровська на Донеччині російські війська після приблизно 10-денної перерви знову активізували спроби покращити своє тактичне положення.

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