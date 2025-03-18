Росіяни активізувалися на Запоріжжі: чи є загроза для обласного центру

В березні армія Російської Федерації активізувалася на Запорізькому напрямку. Втім, поки що передчасно робити висновки про підготовку російських окупантів до наступу на Запоріжжя.

Про це заявив директор Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо", пише "УНІАН".

"Це активізація групи військ РФ "Днепр", яка тривалий час нічим серйозним не займалася", - додав експерт.

Активізація збіглася з політичними реаліями. Армія РФ "намагається відкусити будь-які ділянки нашої території на тлі можливого припинення вогню", сказав Згурець. Втім, експерт вважає, що це не відбудеться.

За його словами, окупанти активізувався на напрямку від П'ятихаток, Малих Щербаків та Щербаків, тобто на відстані десь 11 кілометрів. Згурець також каже, що російські десантні підрозділи здійснювали атаки на низку наших населених пунктів на Запорізькому напрямку. Зокрема, на Степове і Малі Щербаки.

Також Згурець повідомив, що, за певною інформацією, там є певне просування окупантів до одного кілометра на одній з ділянок. Тим часом з боку Сил оборони України відбуваються дії, аби не допустити подальшого просування.

"Думаю, що насправді це не потужний наступ, а це проба сил російської сторони, аби створити передумови для ще одного загрозливого напрямку і, можливо, примусити українські війська перекидати резерви на ці ділянки", – каже Сергій Згурець.

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