Росіяни активізувалися: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Армія РФ активізувалася на Мар’їнському напрямку. Українські військові продовжують тримати оборону.

Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ відбили за добу 15 атак.

Окупанти не відмовляються від задуму оточити Авдіївку. Попри значні втрати, ворог намагається іти вперед, при цьому на тактичному рівні постійно змінює напрямки концентрації зусиль", -додав

"Протягом минулої доби наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки і Авдіївки і ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського. На Запорізькому напрямку було відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного",- додав Штупун.

Також речник наголосив на поганому морально-психологічному стані російських загарбників.

"В деяких російських підрозділах внаслідок значних втрат дуже низький рівень морально-психологічного стану: окупанти налякані, і тому стріляють в усе, що рухається, почастішали випадки вогню по своїх – як по піхоті, так і по безпілотниках", - сказав він.

Штупун зазначив, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 512 осіб і 40 одиниць техніки, зокрема, 5 танків, 12 ББМ, одна артсистема, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Також два окупанти здалися в полон.

Напередодні офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що відразу після Нового року російські окупанти активізували піхотні штурми, намагаючись продавити ЗСУ біля Степового, а також проникнути в Авдіївку через промзону.

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