Росіяни активізують наступ одразу на кількох напрямках: експерт про ситуацію на фронті

На лінії фронту відбувається активізація по всій протяжності. Зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Станом на 11 листопада Збройні сили України контролюють 55% території Донецької області. За словами експерта, це особиста політична і військова поразка російського диктатора, тому всі зусилля наразі направлені на вирішення питання встановлення контролю над цією територією Донецької області.

"Активізація відбувається не тільки на Бахмутському напрямку, а й відповідно по всій протяжності україно-російського фронту. Подивіться останні повідомлення Генштабу ЗСУ - активізація на Авдіївському напрямку, там більше 35 атак відбито Збройними силами України. І Мар'їнський напрямок - більше 20 атак, плюс Лиманський - різка активізація. І відповідно Шахтарський - Врем'ївський виступ, як його називають. Йдеться про те, що окупанти намагаються взяти під свій контроль всю територію Донецької області", - каже експерт.

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Він додає, що окупанти на Авдіївці не зупиняться.

"Абсолютно ні. Одночасно йде тиск по декількох напрямках. Але варто говорити про те, що з Лиманського і Куп'янського напрямку, які вважаються стратегічними для росіян, зафіксована передислокація особового складу російських окупаційних військ саме на Авдіївському напрямку. Крім того, посилені підрозділи окупаційних військ на Мар'їнському напрямку", - додав Снєгирьов.

Наразі росіяни намагаються створити оперативні оточення. Мовиться про тактику "малих котлів", яку вони започаткували в 2022 році в Луганській області, відмовившись від тактики загального оточення українських угрупувань на території Донецької і Луганської областей.

Яка ситуація на фронті

Російські війська 10 листопада вели наступальні дії в районі Авдіївки, його результати не підтверджені. Водночас російські військові блогери стверджували, що російські війська увійшли до околиць Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і продовжують бої в цьому районі.

Росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.

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