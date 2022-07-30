Росіяни активно готуються до проведення так званих "референдумів" на захоплених територіях

Окупанти готуються до проведення так званих "референдумів" у тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Росіяни готують списки виборців для проведення так званих "референдумів" на захоплених територіях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресор намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України. Для цього росіяни вже проводять підготовку.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "единая россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів які зараз росія проводить на окупованих територіях для того щоб підготувати і провести референдум", – заявив представник воєнної розвідки України.

За словами Вадима Скібіцького, для того щоб не допустити закріплення РФ і створити плацдарм для подальших наступальних дій, наші воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані росіянами українських території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Вони просуватимуть організацію під назвою "Ми разом із Росією". Цим можуть призвати до анексії росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів з анексії.

Читайте також: