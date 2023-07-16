Росіяни активно наступають на Харківщині: Маляр - про ситуацію на фронті

Російські окупанти вже два дні активно наступають у Харківській області. Там тривають тяжкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Російська окупаційна армія уже два дні активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Зараз там тривають тяжкі бої. ЗСУ в обороні.

"На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог - нас", - повідомила Маляр.

Також російські окупанти наступають на Авдіівському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника.

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