Росіяни активно підсилюють одне зі своїх угруповань в Україні: експерт назвав, яке і навіщо

Угруповання російських окупаційних військ посилюється, акцент роблять на УВ "Південь".
Незважаючи на загальне незначне зменшення російських військ в Україні, окупанти продовжують підсилювати саме Південне угруповання, що діє на Донецькому напрямку.
Причини цього пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"У російському окупаційному угрупованні військ спостерігається неоднозначне явище. У той час, як практично всі групи військ незначно, але зменшилися за чисельністю особового складу, загалом угруповання збільшилося за рахунок посилення лише одного УВ (угруповання військ - ред.), саме – "Південь", зоною відповідальності, якою є Донецька область", - сказав експерт.
Так, станом на середину грудня 2023 року УВ "Південь" налічувала трохи більше 155 тис. Станом на початок січня 2024 року чисельність угруповання перевалила за 168 тис.
"Тобто, незважаючи на рекордні втрати, за два з половиною тижні угруповання, що давить на Авдіївку, в районі Бахмута і т.д. збільшили на понад 13 тис. Як таке можливо, з урахуванням недостатньої мобілізації в Росії при високих втратах? Передусім за рахунок донорів людського ресурсу у вигляді інших УВ", - каже Коваленко.
Експерт зауважив, що для наступу на Авдіївку сили та кошти російське командування брало не лише зі складу УВ "Південь", а й УВ "Центр", що діє на Луганському плацдармі, у Лиманському напрямі. Так, лише за місяць найбільш боєздатні бригади зі складу 2-ї ОВА та 41-ї ОВА були перекинуті під Авдіївку.
Якщо ж говорити про тенденцію останніх двох з половиною тижнів, то, за словами Коваленка, УВ "Центр" зменшилася майже з 41,5 тис. до трохи більше 40 тис. Це ж стосується і сусідки ГВ "Центр" - УВ "Захід", що діє на Куп'янському напрямку та чисельність якої зменшилася з 63 тис, до трохи більше 61 тис.
Це стосується практично всіх ГВ, крім згаданої "Південь". І це не лише перекидання до складу УВ "Південь" сил та коштів, з інших плацдармів, за рахунок інших ГВ, а й фактор компенсації втрат. Кожна з цих ГВ зазнає регулярних і досить суттєвих втрат, але на їх компенсацію ресурс – людей, які не виділяють, а концентрують його виключно для “півдня”, каже Коваленко.
"Це явище говорить про те, наскільки російське командування прагне мати хоч якийсь успіх у Донецькій області, до так званих виборів президента Росії, причому на шкоду іншим плацдармам. Я зовсім не здивуюся, якщо до початку “виборів” у Росії УВ "Південь" досягне чисельного показника 190-200 тис. А це, на жаль, означає, що штурмові дії піхотною компонентою, більш відомі в народі як “м'ясні штурми”, можуть досягти цей період свого апогею", - додав експерт.
Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Крім того, загарбники активізували позиційні бої з українськими військами у цьому районі.
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