Росіяни активно підсилюють одне зі своїх угруповань в Україні: експерт назвав, яке і навіщо

Незважаючи на загальне незначне зменшення російських військ в Україні, окупанти продовжують підсилювати саме Південне угруповання, що діє на Донецькому напрямку.

Причини цього пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У російському окупаційному угрупованні військ спостерігається неоднозначне явище. У той час, як практично всі групи військ незначно, але зменшилися за чисельністю особового складу, загалом угруповання збільшилося за рахунок посилення лише одного УВ (угруповання військ - ред.), саме – "Південь", зоною відповідальності, якою є Донецька область", - сказав експерт.

Так, станом на середину грудня 2023 року УВ "Південь" налічувала трохи більше 155 тис. Станом на початок січня 2024 року чисельність угруповання перевалила за 168 тис.

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"Тобто, незважаючи на рекордні втрати, за два з половиною тижні угруповання, що давить на Авдіївку, в районі Бахмута і т.д. збільшили на понад 13 тис. Як таке можливо, з урахуванням недостатньої мобілізації в Росії при високих втратах? Передусім за рахунок донорів людського ресурсу у вигляді інших УВ", - каже Коваленко.

Експерт зауважив, що для наступу на Авдіївку сили та кошти російське командування брало не лише зі складу УВ "Південь", а й УВ "Центр", що діє на Луганському плацдармі, у Лиманському напрямі. Так, лише за місяць найбільш боєздатні бригади зі складу 2-ї ОВА та 41-ї ОВА були перекинуті під Авдіївку.

Якщо ж говорити про тенденцію останніх двох з половиною тижнів, то, за словами Коваленка, УВ "Центр" зменшилася майже з 41,5 тис. до трохи більше 40 тис. Це ж стосується і сусідки ГВ "Центр" - УВ "Захід", що діє на Куп'янському напрямку та чисельність якої зменшилася з 63 тис, до трохи більше 61 тис.

Це стосується практично всіх ГВ, крім згаданої "Південь". І це не лише перекидання до складу УВ "Південь" сил та коштів, з інших плацдармів, за рахунок інших ГВ, а й фактор компенсації втрат. Кожна з цих ГВ зазнає регулярних і досить суттєвих втрат, але на їх компенсацію ресурс – людей, які не виділяють, а концентрують його виключно для “півдня”, каже Коваленко.

"Це явище говорить про те, наскільки російське командування прагне мати хоч якийсь успіх у Донецькій області, до так званих виборів президента Росії, причому на шкоду іншим плацдармам. Я зовсім не здивуюся, якщо до початку “виборів” у Росії УВ "Південь" досягне чисельного показника 190-200 тис. А це, на жаль, означає, що штурмові дії піхотною компонентою, більш відомі в народі як “м'ясні штурми”, можуть досягти цей період свого апогею", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Крім того, загарбники активізували позиційні бої з українськими військами у цьому районі.

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