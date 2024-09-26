Росіяни активно штурмують на трьох напрямках: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником позицій ЗСУ біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив вісім штурмів українських позицій неподалік Вугледара та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції двічі. Росіяни зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли.

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу росіяни втратили понад 1000 солдат та багато техніки.

Новини ТСН 08:00 25 вересня. Авіаудар по Харкову, росіяни атакували Запоріжжя, звіт Генштабу

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