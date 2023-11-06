Росіяни атакували 10 областей України: з якої зброї і які наслідки

Зокрема, під масованим ворожим вогнем опинилася Одеса. Там було поранено восьмеро людей.

Російські війська атакували 10 областей України 5-6 листопада, застосувавши міномети, кулемети, артилерію, РСЗВ, безпілотники та авіацію. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранені та загиблі.

Про це свідчить інформація від обласних військових адміністрацій на ранок 6 листопада.

Чернігівська область – обстріли

Російські війська протягом доби один раз обстріляли Чернігівську область із мінометів: поблизу с.Сеньківка зафіксовані три вибухи. Повідомлення про загиблих місцевих жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходили. Дані уточнюються.

Обстріли Сумщини

На Сумщині вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано п'ять кулеметних черг. Без наслідків.

Протягом 5 листопада окупанти влаштували 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.

У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ (9 вибухів) пошкоджено багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адмінбудівлю та сім гаражів.

Удари по Запорізькій області

Російські війська протягом 5 листопада обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Там було зафіксовано 159 ударів.

Так, ворог здійснив два РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку.

145 артобстрілів припало по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Обстріли Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині вночі загарбники обстріляли з артилерії Нікопольщину. Під вогнем опинилися Мирівська та Марганецька громади. Росіяни випустили понад 15 снарядів. Загиблих немає.

Протягом 5 листопада окупанти чотири рази обстріляли громади району. Випустили понад 20 снарядів. Ворог бив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів у Мирівській громаді поранено двох чоловіків віком 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства.

Внаслідок атаки по селах Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік.

У ніч проти 6 листопада над Павлоградським районом збили російський безпілотник.

Атаки по Харківщині

По Харківській області російські війська завдали артилерійських та авіаційних ударів по щонайменше 15 населених пунктах. Так, з авіації ворог атакував Синьківку, Іванівку Куп’янського району. А під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Удари по Луганщині

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Протягом 5 листопада загарбники атакували з неба населений пункт Надія та територію Серебрянського лісництва на Луганщині. Із мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку.

За добу по Луганщині зафіксовано 144 обстріли: ворог випустив 567 снарядів.

Обстріли Донеччини

На Донеччині протягом 5 листопада під вогнем російської армії перебували шсіть населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, Очеретине, Новокалинове, Семенівка.

Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), трансформаторна підстанція. Було поранено одну людину.

Обстріли Миколаївщини

У Миколаївській області вночі загарбники завдавали артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також у ніч проти 6 листопада ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Атаки по Одещині

У ніч проти 6 листопада російські війська атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Внаслідок цього поранень зазнали восьмеро мирних жителів. Їх доправлено до лікарень.

В Одесі зафіксовано влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого ще не було! Одесити з жахом пригадують ніч! Історичні ж пам’ятки в руїнах

Росіяни також атакували дронами Shahed-131/136 припортову інфраструктуру Одеси. Сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Руйнування в Одесі внаслідок атаки в ніч проти 6 листопада / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Обстріли Херсонщини

На Херсонщині за добу противник здійснив 132 обстріли (640 снарядів), з них по самому Херсону – 18 обстрілів (58 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 35 населених пунктів області, магазин у Бериславі, територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні.

5 листопада загарбники накрили вогнем Дніпровський район Херсона. Там було завдано удару по житловому будинку і знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік.

Того ж дня росіяни обстріляли житлові будинки у житловому кварталі Корабельного району Херсона. Постраждали четверо людей.

По Бериславу окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей.

Ввечері 5 листопада російська армія завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Там були пошкоджені багатоповерхівки, інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Наслідки обстрілу Херсонщини

Загалом внаслідок ворожих обстрілів по Херсонщині за добу були поранені восьмеро людей.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що з настанням холодів ворожі атаки по Україні можуть ставати ще масованішими.

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