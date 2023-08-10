Росіяни атакували авіабомбами Харківщину: поранено людей, є руйнування (фото)

Зокрема, загарбники вдарили по Куп'янську керованою авіабомбою ФАБ-250 та пошкодили будівлю міської ради.

Російські окупанти атакували у Харківській області низку населених пунктів 9-10 серпня із застосуванням авіабомб та іншого озброєння.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі.

"Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка", – зазначив начальник ОВА.

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У ніч проти 10 серпня російські війська завдали по Куп'янську удару керованою авіабомбою ФАБ-250. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю міськради. Окупанти вдруге обстріляли місто о 7:30: пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Протягом 9 серпня російські загарбники за допомогою керованих авіабомб та іншого озброєння масовано обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Так, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, спалахнули пожежі.

Синєгубов додав, що за добу піротехніки ДСНС знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети на Харківщині.

Українські військові відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку та завдали противнику втрат.

Наслідки атаки по Куп'янську / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, окупанти атакували авіабомбами Куп’янський район і 7 серпня: ворог скинув бомби на житлові будинки. Коли ж на місце атаки приїхали рятувальники і поліція, російські війська вдарила по людях касетними боєприпасами.

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