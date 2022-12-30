Росіяни атакували безпілотниками Київ: зруйнована адмінбудівля в одному з районів

У Києві внаслідок нічної атаки безпілотниками Shahed 136 зруйнована адмінбудівля в Голосіївському районі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Один з баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано п'ять дронів. Силам ППО вдалося збитити усі. Втім, один все ж таки влучив, коли падав.

Інформації щодо потерпілих поки немає, наголосили в КМВА.

До слова, ворог атакував Київ дронами вночі. Повітряна тривога була оголошена о 02:12. Тривала понад 2 год. - до 04:24. У КМВА повідомили про нічну атаку дронів на місто та роботу сил ППО.

Атака на Київ 29 грудня

Повітряну тривогу оголосили о 06:01. Вона тривала 4 год. 44 хв. Мер Віталій Кличко повідомив, що ППО вдалося збити 16 ворожих ракет.

Уламки ракет впали у трьох районах: Дарницькому, Голосіївскому та Печерському. Зокрема, в Дарницькому, зазнали руйнувань два приватних будинки.

Також постраждало троє мирних мешканців. Серед потерпілих є14-річна дівчина. Всіх шпиталізували до медзакладів.