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Росіяни атакували безпілотниками Київ: зруйнована адмінбудівля в одному з районів

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Росіяни атакували безпілотниками Київ: зруйнована адмінбудівля в одному з районів

Фото: Associated Press

Сили ППО збили всі 5 безпілотників.

У Києві внаслідок нічної атаки безпілотниками Shahed 136 зруйнована адмінбудівля в Голосіївському районі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Один з баражуючих боєприпасів "Shahed" влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано п'ять дронів. Силам ППО вдалося збитити усі. Втім, один все ж таки влучив, коли падав.

Інформації щодо потерпілих поки немає, наголосили в КМВА.

До слова, ворог атакував Київ дронами вночі. Повітряна тривога була оголошена о 02:12. Тривала понад 2 год. - до  04:24. У КМВА повідомили про нічну атаку дронів на місто та роботу сил ППО. 

Атака на Київ 29 грудня 

Повітряну тривогу оголосили о 06:01. Вона тривала 4 год. 44 хв. Мер Віталій Кличко повідомив, що ППО вдалося збити 16 ворожих ракет. 

Уламки ракет впали у трьох районах: Дарницькому, Голосіївскому та Печерському. Зокрема, в Дарницькому,  зазнали руйнувань два приватних будинки. 

Також постраждало троє мирних мешканців. Серед потерпілих є14-річна дівчина. Всіх шпиталізували до медзакладів.

Дата публікації
Перегляди
592
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