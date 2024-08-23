Росіяни атакували Черкащину: влада повідомила перші подробиці

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі ворог атакував Черкаську область. У регіоні працювала ППО.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Минулося без потерпілих. І це -найголовніше. В області працювала ППО. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також у Черкаському районі знищено "Шахед". Обстеження території наразі триває.

Що відомо про нічну атаку

У ніч проти 23 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 16 ударними БпЛА "Shahed". Балістичні ракети запустили з Воронезької області РФ, а дрони — з Єйська та Курська.

Сили оборони збили 14 дронів. Ще два — локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про вибухи на Черкащині повідомлялося після першої години ночі.

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