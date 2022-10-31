Росіяни атакували десять регіонів та пошкодили 18 об'єктів: Шмигаль про наслідки ворожих ударів

У понеділок, 31 жовтня, російська армія атакувала ракетами та дронами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Внаслідок російських атак знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях. Крім того, на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Шмигаль зауважив, що наразі ремонтні бригади працюють на повну потужність.

Керівник уряду наголосив, що головна ціль агресорки Росіії - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.

"Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - зауважив прем'єр.

Масштабна ракетна атака 31 жовтня

Російські окупанти зранку масовано атакували регіони України. Зокрема, вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі тощо. Десь спрацювали сили ППО, як от у Львівській області. Десь сталися "прильти", приміром, на Київщині.

Внаслідок пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, а 350 тис. будинків не мають світла. Крім того, без електроенергії частина Київщини.

У Харкові росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Зеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт, а тому на маршрути вийшли авобуси. Крім того, через обстріли сталися проблеми з водопостачанням.

В Чернівецькій області ракетою пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На Кіровоградщині російські ракети влучили в об'єкт енергетики.

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