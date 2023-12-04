Росіяни атакували дитсадок у Херсоні: в ОВА назвали наслідки (фото)

Через ворожий обстріл поранень зазнала 57-річна жінка.
Російські війська 4 грудня обстріляли дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона, завдавши будівлі руйнувань.
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Роман Мрочко.
Голова області вказав, що близько 11:00 російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу в будівлі пошкоджено стіни та повибивало вікна.
За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.
Водночас Мрочко поінформував, що загарбники з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона.
"Пошкоджено один із закладів дошкільної освіти. Поранена жінка 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили", – йдеться в заяві очільника МВА.
Нагадаємо, 3 грудня російські обстріляли Центральний район Херсона з лівого берега. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені.
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