Росіяни атакували дитсадок у Херсоні: в ОВА назвали наслідки (фото)

Російські війська 4 грудня обстріляли дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона, завдавши будівлі руйнувань.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Роман Мрочко.

Голова області вказав, що близько 11:00 російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу в будівлі пошкоджено стіни та повибивало вікна.

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За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.

Водночас Мрочко поінформував, що загарбники з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона.

"Пошкоджено один із закладів дошкільної освіти. Поранена жінка 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили", – йдеться в заяві очільника МВА.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 3 грудня російські обстріляли Центральний район Херсона з лівого берега. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені.

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