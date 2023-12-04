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Росіяни атакували дитсадок у Херсоні: в ОВА назвали наслідки (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни атакували дитсадок у Херсоні: в ОВА назвали наслідки (фото)

Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожий обстріл поранень зазнала 57-річна жінка.

Російські війська 4 грудня обстріляли дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона, завдавши будівлі руйнувань. 

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Роман Мрочко.

Голова області вказав, що близько 11:00 російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу в будівлі пошкоджено стіни та повибивало вікна. 

За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформація уточнюється.

Водночас Мрочко поінформував, що загарбники з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона. 

"Пошкоджено один із закладів дошкільної освіти. Поранена жінка 57 років. Перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили", – йдеться в заяві очільника МВА.

Обстріляний дитсадок у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріляний дитсадок у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріляний дитсадок у Херсоні / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріляний дитсадок у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 3 грудня російські обстріляли Центральний район Херсона з лівого берега. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є поранені.      

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Херсоні!

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Дата публікації
Перегляди
377
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