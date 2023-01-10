Росіяни атакували Дніпропетровщину: дев'ять годин тривоги, удари "Градами" та артилерією

Люди не постраждали.
Армія Російської Федерації у ніч проти 10 січня двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти обстріляли населені пункти з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дев'ять годин тривоги і удари "Градами" та важкою артилерією", - написав він.
Росіяни за ніч обстріляли Марганецьку громаду. Окупанти випустили по ній понад 30 снарядів. "В інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.
За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Внаслілок ворожих атак пошкоджено будинки та кафе.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Ракета влучила в автівку з людьми. Двоє людей загинули.
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