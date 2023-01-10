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Росіяни атакували Дніпропетровщину: дев'ять годин тривоги, удари "Градами" та артилерією

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: дев'ять годин тривоги, удари "Градами" та артилерією

Фото: Associated Press

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у ніч проти 10 січня двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області Окупанти обстріляли населені пункти з "Градів" та важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дев'ять годин тривоги і удари "Градами" та важкою артилерією", - написав він.

Росіяни за ніч обстріляли Марганецьку громаду. Окупанти випустили по ній понад 30 снарядів. "В інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Внаслілок ворожих атак пошкоджено будинки та кафе.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Ракета влучила в автівку з людьми. Двоє людей загинули.

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Дата публікації
Перегляди
369
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