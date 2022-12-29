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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: усі п'ять безпілотників вдалося збити

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: усі п'ять безпілотників вдалося збити

Фото: Associated Press

Минулося без загиблих та поранених.

Армія Російської Федерації у ніч проти 29 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупаційні війська тричі накрили Нікопольський район з важкої артилерії. Російські снаряди прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. 

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Внаслідок атак армії РФ пошкоджено багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач. 

"Ще до світанку сирена знову попередила про небезпеку. Загроза ударів триває. Перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, російські війська атакували передмістя Запоріжжя вночі на 29 грудня. Окупанти завдали ударів по двом селам біля Запоріжжя.

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Дата публікації
Перегляди
1761
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