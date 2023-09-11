Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: влада повідомила про наслідки (фото)

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі і зранку росіяни атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. ППО збила над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

В Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 будинки, декілька господарчих споруд.

Окупанти тероризують регіон / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін. Решта інформації уточнюється. Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі пролунали вибухи.

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