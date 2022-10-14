Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів", артилерії і дронів: що відомо (фото)

Над областю збили чотири безпілотники.

У ніч проти п'ятниці, 14 жовтня, армія Російської Федерації атакували Дніпропетровщину. Окупанти били по мирних населених пунктах з "Градів", артилерії та дронів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Синельниківському районі росіяни обстріляли Межівську громаду. Внаслдок ворожої атаки поранення дістав 51-річний чоловік. Він перебуває у лікарні. Крім того, пошкоджен промислове підприємство та оселі людей.

По Нікопольському районі російські окупаційні війська застосували "Гради", важку артилерією та дрони. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Повітряне командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири іранські дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, вночі росіяни обстріляли три громади Нікопольського району. Пошкоджено майже сорок приватних та багатоквартирних будинків, лікарня, дитячий садок, дитячий розважальний центр, музей, церква, магазин, пошта, ринок, лінії газо- та електромережі.

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