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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" і важкої артилерії: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" і важкої артилерії: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без загиблих та поранених.

Армія Російської Федерації у ніч проти середи, 28 грудня, обстрілювала Нікопольський район на ДніпропетровщинiОкупанти вісім разів обстріляли населені пункти з "Градів" та важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська вдарили по трьох громадах регіону: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Найбільше внаслідок атак ворога постраждала остання. Ворожі снаряди понівечили близько десяти приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей. 

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. "В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 27 грудня, російська армія обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі було 5 жінок, які народили. До атаки лікарі встигли провести кесарів розтин. Врятувало і лікарів, і породіль те, що вони перебували в укриттях. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
640
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