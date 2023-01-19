Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерї: що відомо

Люди не постраждали.
Армія Російської Федерації у за ніч проти 19 січня обстріляла з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщині. На міста та села окупанти скерували понад 30 снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ворожі снаряди прилетіли у дві громади області: Червоногригорівську та Марганецьку.
"В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок російських атак, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Нагадаємо, вночі 19 січня у Запоріжжі та Херсоні пролунало кілька вибухів. Зокрема, херсонські Телеграм-канали повідомили, що під обстріл артилерії попав правий берег міста.
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