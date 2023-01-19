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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерї: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерї: що відомо

Фото: Associated Press

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у за ніч проти 19 січня обстріляла з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщині. На міста та села окупанти скерували понад 30 снарядів. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворожі снаряди прилетіли у дві громади області: Червоногригорівську та Марганецьку. 

"В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок російських атак, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. 

Нагадаємо, вночі 19 січня у Запоріжжі та Херсоні пролунало кілька вибухів. Зокрема, херсонські Телеграм-канали повідомили, що під обстріл артилерії попав правий берег міста.

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Дата публікації
Перегляди
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