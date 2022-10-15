Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів", "Ураганів" і артилерії: є поранені

Понад пів сотні снарядів прилетіло 15 жжовтня у Нікополь. Пошкоджені будинки, промислові об'єкти, поранені люди.

У ніч проти 15 жовтня армія РФ обстріляла з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак поранено щонайменше двох людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранення отримали 35-річний чоловік та 42-річна жінка. За словами керівника ОВА, обоє потерпілих перебувають у лікарні. У них стан середньої важкості.

У місті пшкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, але окупанти намагаються вийти до адмінкордонів регіону. Також росіяни зосереджуються на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

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