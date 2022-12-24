Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" і артилерї: скерували понад 60 снарядів

Минулося без загиблих та поранених.

Армія агресорки Росії у ніч проти 24 грудня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупаційні війська вночі обстрілювали населені пункти "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією. Росіяни скерували на громади понад 60 снарядів.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Внаслілок ворожих атак у Марганці пошкоджено гаражі та автомобілі промислового підприємства, а також майно садового товариства. В інших громадах пошкоджено лінії електропередач.

Нагадаємо, у ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Читайте також:

Українці мають готуватися: скільки триватиме вихід із повного блекауту