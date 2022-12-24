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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" і артилерї: скерували понад 60 снарядів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Ураганів", "Градів" і артилерї: скерували понад 60 снарядів

Фото: Associated Press

Минулося без загиблих та поранених.

Армія агресорки Росії у ніч проти 24 грудня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти атакували Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупаційні війська вночі обстрілювали населені пункти "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією. Росіяни скерували на громади понад 60 снарядів.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. Внаслілок ворожих атак у Марганці пошкоджено гаражі та автомобілі промислового підприємства, а також майно садового товариства. В інших громадах пошкоджено лінії електропередач.

Нагадаємо, у ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. 

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Дата публікації
Перегляди
295
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