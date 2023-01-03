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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Ураганів" і важкої артилерії: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Ураганів" і важкої артилерії: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без загиблих та поранених.

Армія РФ у ніч проти 3 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог атакував Нікополь та Покровську громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни обстріляли район двічі за ніч. Проти мирного населення ворог застосовував "Урагани" та важку артилерію.  Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій та з’ясовують наслідки атак. 

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. "В інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, росіяни атакували Краматорськ. У приватному секторі відбулися аварійні відключення електропостачання.

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Дата публікації
Перегляди
264
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