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Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: фото наслідків

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: фото наслідків

Ілюстративне фото.

Минулося без потерпілих.

Армія РФ двічі за ніч проти 6 січня обстрілювала з артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. Вдарили по двох громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Близько десяти ворожих снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. За його словами, люди неушкоджені. Внаслідок атаки ворога пошкоджено кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду. 

"Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

© Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради
Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Як повідомлялося, 5 січня російська армія обстріляла Берислав Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого снаряду в будинок загинула ціла родина: мати, батько та 12-річний син.

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Дата публікації
Перегляди
58
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