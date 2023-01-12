Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: що відомо

Люди не постраждали.

Армія агресорки РФ у ніч проти 12 січня обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район, що в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщину знову обстрілювали. Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Близько десяти ворожих снарядів прилетіли у Марганецьку громаду. За словами керівника області, люди неушкоджені. Внаслідок атаки ворога пошкоджено кілька приватних будинків, господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

"Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня у Запоріжжі прогримів вибух. Внаслідок нічної ракетної атаки в одному з районів Запоріжжя пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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