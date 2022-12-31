Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерї: скерували близько 20 снарядів

Армія РФ у ніч проти 31 грудня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог атакував Мирівську та Марганецьку громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. На мирні громади скерували близько двох десятків снарядів.

За словами голови ОВА, минулося без загиблих та поранених. "В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, протягом останніх двох діб Дніпропетровщину атакували дрони РФ. У ночі проти 29 та 30 грудня область атакували по п'ять Shahed-136. ЗСУ вдалося збити усі ворожі безпілотники.

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