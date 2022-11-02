Росіяни атакували дронами Черкаську область: влучено в об’єкт інфраструктури

У ніч проти 2 листопада російські безпілотники "шахіди" атакували Черкаську область. Один ворожий дрон влучив в об’єкт інфраструктури в одній з громад.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні керівника області.

За його словами, внасліідок атаки люди не постраждали. Ігор Табурець звернувся до мешканців регіону: просить не публікувати у Мережі жодних фото і відео.

Нагадаємо, вночі українські сили знищили 12 ворожих безпілотників "Shahed-136". Всього територію країни атакували 13 дронів-камікадзе окупантів. Їх запускали зі східного напрямку.

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