Росіяни атакували дронами Херсон: серед поранених є діти (фото)

Російські війська ввечері 19 грудня атакували Херсон безпілотниками, поціливши по цивільній інфрастуктурі і поранивши людей.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 22:00 вівторка, 19 грудня, російські окупанти влаштували удари по цивільній інфрастуктурі Херсона безпілотними літальними апаратами.

Внаслідок атаки дев’ятеро містян зазнали поранень, серед яких є четверо малолітніх дітей.

Пошкоджені цивільні обʼєкти та житлові будинки міста.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Руйнування в Херсоні внаслідок атаки БПЛА 19 грудня / Фото: Прокуратура Херсонської області

Руйнування в Херсоні внаслідок атаки БПЛА 19 грудня / Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, російські війська атакували Україну ракетами і безпілотниками в ніч проти 20 грудня: випустили 19 дронів-камікадзе та дві ракети. Більшість цілей були знищені в межах восьми областей.

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