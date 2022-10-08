Росіяни атакували дронами-камікадзе Миколаївську та Одеську області: ППО збила всі

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Миколаївську та Одеську області. Українська протиповітряна оборона збила їх усі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

"7 жовтня від 20:00 до 21:30 російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одеську та Миколаївську області. Всі три боєприпаси збиті силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Небезпека для тилових міст: іранські дрони складніше побачити на радарах

Нагадаємо, що Росія все частіше почала атакувати територію України ударними дронами іранського виробництва. Лише за кілька годин вчора на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили 6 дронів-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе "Shahed - 136", які зараз використовують російські окупанти, завдають серйозної шкоди інфраструктурі та озброєнню ЗСУ. В іранських дронах, які використовують ЗС РФ у війні проти України, виявили запчастини американського виробництва.

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