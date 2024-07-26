Росіяни атакували енергооб’єкти у двох областях України: які наслідки

Внаслідок атак знеструмлювалися споживачі у окремих районах Житомирщини.
Російські війська атакували безпілотниками енергетичні об’єкти "Укренерго" у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Вночі російські БПЛА завдали ударів по енергооб’єктах "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях", – вказано в заяві.
Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. Станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Тривають ремонтні роботи.
Нагадаємо, російські війська атакували Україну дронами в ніч проти 26 липня: вибухи лунали, зокрема, у Житомирі та на Чернігівщині. Згодом стало відомо про влучання у Ніжині Чернігівської області.
Читайте також: