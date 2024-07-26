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Росіяни атакували енергооб’єкти у двох областях України: які наслідки

Росіяни атакували енергооб’єкти у двох областях України: які наслідки

Російська атака по енергетиці України / Колаж: ТСН.ua

Внаслідок атак знеструмлювалися споживачі у окремих районах Житомирщини.

Російські війська атакували безпілотниками енергетичні об’єкти "Укренерго" у Житомирській та Чернігівській областях у ніч проти 26 липня.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Вночі російські БПЛА завдали ударів по енергооб’єктах "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях", – вказано в заяві.

Внаслідок атак було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. Станом на ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів. Тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну дронами в ніч проти 26 липня: вибухи лунали, зокрема, у Житомирі та на Чернігівщині. Згодом стало відомо про влучання у Ніжині Чернігівської області.

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