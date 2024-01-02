Росіяни атакували енергосистему Київщини: що відомо станом на зараз

Сьогодні, 2 січня, російські окупанти здійснили ракетні удари по ряду об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині.

Про це у ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні було влучання в цілий ряд об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, і через це були певні перерви в енергопостачанні. Ми досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста", - розповів він.

За його словами, попри певні пошкодження та складнощі, які спричинила сьогоднішня атака, вона не завдала критичної загрози для роботи енергосистеми.

"Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів. Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення – це питання буквально кількох годин", - пояснив керівник "Укренерго".

Ракетний обстріл 2 січня

Вночі проти 2 січня загарбники випустили по Києву дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинжал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

Водночас за словами авіаційного експерта Валерія Романенко, на Україну 2 січня летіло стільки російських гіперзвукових ракет "Кинджал", скільки за весь 2022 рік було. Він переконаний, що росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски, але надовго у РФ запасів ракет не вистачить.

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