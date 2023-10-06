Росіяни атакували Харків "Іскандерами": кількість поранених зросла

Внаслідок російської атаки по Харкову вранці 6 жовтня кількість постраждалих зросла до дев’яти, серед яких опинилося і немовля.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зауважимо, що ворожі удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, зокрема – по житловому будинку.

"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців", – вказано в заяві очільника ОВА.

Він додав, що зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучань, гасять авто, розбирають завали будівель.

Чим атакували Харків 6 жовтня

В обласній поліції повідомили, що в Харкові зафіксовано два "прильоти" російських ракет. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетами "Іскандер".

На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. Огляди місць подій тривають.

Нагадаємо, окупанти влаштували обстріл Харкова 6 жовтня близько 7:00. У місті лунали вибухи.

Згодом місцева влада повідомила про влучання у двох районах Харкова, про трьох постраждалих і пошкодження будівель з авто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 за 6 жовтня: нові деталі удару по Грозі, ранковий удар по Харкову

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