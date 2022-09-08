Росіяни атакували Харків ракетами С-300: що розбомбили окупанти і чи є постраждалі (фото)

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати і нищити Харківську область і місто Харків.

Інфраструктуру Харкова за 7 вересня росіяни обстріляли 5 разів. Били окупанти ракетами.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Після півночі росіяни вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо, знову застосували ракети комплексу С-300.

Від обстрілів російських терористів пошкоджено у Харкові об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

На цю хвилину інформації про постраждалих немає.

Своєю чергою, мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни вдарили по Харкову приблизно о 0.00. Один ракетний удар був у Салтівському районі, другий – у Холодногірському.

На Салтівці, за його даними, був приліт по об'єкту, критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. Внаслідок цього в місці влучання ракети почалася сильна пожежа.

У Холодногірському районі, за інформацією Терехова, російські війська вдарили по одному з підприємств Харкова.

"Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють", – написав Терехов.

В області росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали двоє жінок у Дергачівській громаді Харківського району.

У потерпілих вибухові та осколкові поранення. Жінок госпіталізували.

Також пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.

"Військові Збройних сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне Барвінківської громади. На всіх напрямках ЗСУ тримають позиції", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли ракетами Харків та Зміїв: горіла автомийка, постраждали кафе та крамниці.

Днями у Харкові ракета армії РФ влучила у житловий будинок, є загиблі.

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