Росіяни атакували Харків "Шахедами": у місті гриміли вибухи, перші подробиці

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

У ніч проти 26 березня росіяни атакували Харків та область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що під час атаки зафіксовано одне влучання БПЛА в землю. За його словами, минулося без постраждалих.

"Триває огляд місць влучень ворожих безпілотників у Харкові", - уточнив він.

Згодом Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над Харківською областю щонайменше вісім ворожих БПЛА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "приліт" одного з дронів стався біля нежитлової будівлі.

"Попередньо без жертв і постраждалих, тільки вибиті шибки в будові поруч із воронкою від вибуху", — додав він.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ЗС РФ атакували Харківську область дронами "Шахед".

Раніше стало відомо, що у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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