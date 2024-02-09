Росіяни атакували Харківщину дронами: горів готель, пошкоджені будинки (фото, відео)

Російські війська в ніч проти 9 лютого завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після півночі Синєгубов заявив, що внаслідок ударів ворожих дронів по Зміївській громаді загорілася цивільна нежитлова інфраструктура. Були зафіксовані щонайменше п’ять російських безпілотників.

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Під ранок голова ОВА поінформував, що рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчика ресторана та трьох легкових автомобілей.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці.

Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.

"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!" – наголосив Синєгубов.

Пожежа у Зміївській громаді Харківщини внаслідок атаки дронами в ніч проти 9 лютого / Фото: Олег Синєгубов

РФ вдарила дронами по Зміївській громаді Харківщини: горів готель, пошкоджені будинки

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли ракетами Золочів на Харківщині. Там було зруйновано триповерховий готель та загинуло немовля.

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