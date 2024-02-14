Росіяни атакували Харківську область зброєю із країни-союзниці (фотопідтвердження)

На фрагменті підривача до артснаряду написи були корейською мовою.
Російські військові завдали мінометного обстрілу по фермерському господарству на Харківщині зброєю із Північної Кореї.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов та опублікував фотопідтвердження.
"Цей уламок знайшли на території фермерського господарства в селищі Вовчанські Хутори після мінометного обстрілу. Це фрагмент підривача до артснаряду, написи - корейською мовою. Вибухотехніки продовжують вивчати його. Під час обстрілу снаряди, попередньо, калібру 122 мм поцілили поблизу складів - побило будівлі та сільгосптехніку. Це - черговий цивільний об'єкт, жодного військового там не було", - написав він.
Нагадаємо, за минулу добу Росія обстріляла понад 20 міст і сіл Харківщини, через що загинула 61-річна жінка.
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