Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни атакували Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни атакували Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами

Росіяни атакували Херсонську область запалювальними боєприпасами

Окупанти продовжують атакувати всю територію України.

Росіяни 26 червня вдарили по Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами.

Про це інформують у Херсонській ОВА.

"Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події.

Нагадаємо, вночі 26 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та іранськими дронами "Shahed-136/131". Силами ППО було знищено 13 ворожих цілей.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
465
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація