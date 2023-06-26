Росіяни атакували Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами

Окупанти продовжують атакувати всю територію України.
Росіяни 26 червня вдарили по Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами.
Про це інформують у Херсонській ОВА.
"Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події.
Нагадаємо, вночі 26 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та іранськими дронами "Shahed-136/131". Силами ППО було знищено 13 ворожих цілей.
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