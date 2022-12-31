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Росіяни атакували Хмельницький ракетами: які наслідки

Росіяни атакували Хмельницький ракетами: які наслідки

Фото: Associated Press

Хмельницький накрили ракетами.

Сьогодні, 31 грудня, у Хмельницькій області області пролунали вибухи. Поранено щонайменше 4 людини внаслідок обстрілу.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше 4 людини", - написав він.

Раніше Гамалій підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області.

"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - написав він.

Станом на зараз в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях. 

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