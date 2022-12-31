Росіяни атакували Хмельницький ракетами: які наслідки

Хмельницький накрили ракетами.
Сьогодні, 31 грудня, у Хмельницькій області області пролунали вибухи. Поранено щонайменше 4 людини внаслідок обстрілу.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше 4 людини", - написав він.
Раніше Гамалій підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області.
"Є "прильоти" в нашій області. Прохання до усіх залишатися в укриттях! Деталі згодом", - написав він.
Станом на зараз в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях.
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