Росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе: куди поцілили окупанти (фото)

Армія РФ в ніч проти 13 жовтня здійснила серію атак на інфраструктуру Київщини.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його даними, окупанти атакували безпілотниками об‘єкти критичної інфраструктури.

"Чергові удари дронів-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів", - написав він.

Тимошенко закликав громадян не нехтувати безпекою і перебувати в укриттях під час тривог.

Своєю чергою начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що вночі 13 жовтня було три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району. В результаті вибухів сталось займання.

За попередніми даними, потерпілих немає.

"На місці події поліція забезпечує охорону правопорядку. ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів. Закликаємо усіх знаходитись в укриттях під час сигналів повітряної тривоги", - зазначив Андрій Нєбитов.

Україна під обстрілами

Росіяни не припиняють тероризувати українців, обстрілюючи щоночі населені пункти України. Так, вночі 13 жовтня російські військові вкотре обстріляли Миколаїв. Окупанти випустили по місту вісім ракет С-300 і влучили у п’ятиповерхівку. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта опинились під завалами. Інформація щодо загиблих та поранених відсутня.

Крім того, армія РФ обстрілювала Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією. У Нікополі внаслідок обстрілу поранено 59-річного чоловіка, він у лікарні у важкому стані. У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

Понад 2 тисячі родин лишились без світла. Було влучання у лікарню, дитсадок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.

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