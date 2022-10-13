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Росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе: куди поцілили окупанти (фото)

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© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов

Росіяни атакували дронами-камікадзе Макарівську громаду на Київщині.

Армія РФ в ніч проти 13 жовтня здійснила серію атак на інфраструктуру Київщини

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його даними, окупанти атакували безпілотниками об‘єкти критичної інфраструктури. 

"Чергові удари дронів-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів", - написав він.

Тимошенко закликав громадян не нехтувати безпекою і перебувати в укриттях під час тривог. 

Своєю чергою начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що вночі 13 жовтня було три обстріли дронами-камікадзе Бучанського району. В результаті вибухів сталось займання.

За попередніми даними, потерпілих немає. 

"На місці події поліція забезпечує охорону правопорядку. ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів. Закликаємо усіх знаходитись в укриттях під час сигналів повітряної тривоги", - зазначив Андрій Нєбитов.

Україна під обстрілами

Росіяни не припиняють тероризувати українців, обстрілюючи щоночі населені пункти України. Так, вночі 13 жовтня російські військові вкотре обстріляли МиколаївОкупанти випустили по місту вісім ракет С-300 і влучили у п’ятиповерхівку. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта опинились під завалами. Інформація щодо загиблих та поранених відсутня.

Крім того, армія РФ обстрілювала Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією. У Нікополі внаслідок обстрілу поранено 59-річного чоловіка, він у лікарні у важкому стані. У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

Понад 2 тисячі родин лишились без світла. Було влучання у лікарню, дитсадок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
11к
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