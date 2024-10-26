Росіяни атакували Київщину: які наслідки ворожих ударів (фото)

Сьогодні вночі росіяни знову атакували ударними безпілотниками Київщину.

У ДСНС повідомили про наслідки ударів.

Київщина: внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі.

В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.

Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 25 жовтня атакували Дніпро, є загиблі та поранені. Зокрема, від удару загинула дитина.

25 жовтня російський дрон влучив у житловий будинок в Соломʼянському районі Києва. Внаслідок атаки одна людина загинула, пʼятеро людей постраждали. Одного з постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Згодом Кличко уточнив, що загинула дівчинка 2009 року народження.

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