Росіяни атакували Кривий Ріг дронами: без тепла залишились лікарні та тисячі будинків

Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень.

Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків у Кривому Розі було пошкоджено тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили", - сказав Лисак.

Росіяни цілили по критичній інфраструктурі на Нікопольщині, зазначив Лисак.

"Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад три тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили", - повідомив Лисак.

"Двічі ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Страждали Марганець і Покровська сільська громада. На щастя, скрізь минулося без загиблих і постраждалих", - додав він.

Нагадаємо, росіяни знову вночі атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Хмельницькій області. У Криму теж було неспокійно.

Читайте також: