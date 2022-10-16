Росіяни атакували Миколаївщину ракетою "Онікс": Кім розповів про добу в регіоні (фото)

Цієї доби на Миколаївщині є постраждала людина.

Війська РФ атакували Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Втрат немає.

Про ворожі обстріли у Миколаївській області розповів голова ОВА Віталій Кім вранці 16 жовтня.

Напередодні вранці, 15 жовтня, війська РФ вдарили з міномету 120-го калібру по акватериторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Того ж дня, але ближче до вечора окупанти обстріляли Воскресенську громаду. У результаті одна людина зазнала поранень. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю залізничної станції.

У Баштанському районі від 14:00 до 16:00 окупанти гатили по околицях Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також о 10:30 та о 23:15 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритим територіям та дорогам. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються села, які розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 15 жовтня, о 09:17 ворог обстріляв околиці одного з населених пунктів громади. Також ще в одному населеному пункті внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок", - уточнив Кім.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, обстрілювати Миколаївщину російські окупаційні війська почали у день повномасштабного наступу на територію України 24 лютого. Рано-вранці війська РФ обстріляли порт "Очаків". Вже на початку березня окупанти почали рухатися у бік Снігурівки, Березнегуватого та Висунська. Відтоді війська РФ регулярно бомблять Миколаїв та інші мирні населені пункти області. У результаті ворожих дій все ще гинуть цивільні люди, пошкоджено багато інфраструктури, шкіл, музеїв, лікарень тощо.

Як повідомлялося, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 13 жовтня помер 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

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