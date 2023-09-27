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Росіяни атакували Нікопольщину: багато руйнувань, є поранені (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни атакували Нікопольщину: багато руйнувань, є поранені (фото)

Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Зокрема, пошкоджені приватне підприємство, приватні будинки, авто, газогони та лінія електропередач.

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини в ніч проти 27 вересня, поранивши двох чоловіків та завдавши руйнувань.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.

Лисак уточнив, що окупанти гатили вночі з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю.

Внаслідок обстрілів постраждали чоловіки віком 44 та 68 років. Обох доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Окрім того, спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі. Надзвичайники вже загасили вогонь. Пошкоджене приватне підприємство, понівечені чотири господарські споруди, ще одна – знищена вщент. Також пошкоджені шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поранені, пожежа і руйнування! Росіяни били вночі по українських містах

Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікопольського району вночі 27 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вранці 27 вересня російські загарбники скинули чотири авіабомби на домівки жителів Берислава Херсонської області. Також пошкоджена лікарня.

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Дата публікації
Перегляди
1180
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